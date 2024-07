Elezioni Usa 2024 | i sondaggi

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di lunedì 22 luglio 2024) Isono uno dei temi centrali della campagna elettorale per lepresidenziali Usa del prossimo novembre. Fino a ieri il vantaggio di Trump su Biden era netto ma sarebbero stati proprio i dati arrivati dai cosiddetti «stati chiave», con i repubblicani nettamente avanti sui democratici a consigliare a Joe Biden il ritiro dalla corsa. Ora tutto si riapre, si parte da zero. E anche se non esiste al momento un nome sicuro del candidato democratico sono già diversi gli esperti che parlando di un vantaggio del candidato che uscirà dalla convention di Chicago.