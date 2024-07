Edilizia la denuncia di Legambiente | aumentano i reati legati all’abusivismo e al cemento

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di lunedì 22 luglio 2024) Un blitz in Calabria per rilanciare la lottaedilizio e l’importanza di demolire e avviare più attività di vigilanza e controllo sull’attività urbanistica., con Goletta Verde, fornisce alcuni numeri di quella che definisce un’emergenza a livello nazionale: dal 2021 al 2023, secondo i dati del Rapporto Ecomafia di, inel ciclo del(cave e attività estrattive illegali, abusivismo edilizio, illeciti penali in materia di urbanistica, occupazioni di demanio marittimo etc.) sono cresciuti nel triennio del 37%, con un picco del +28,7% nel 2022. Parliamo dello stesso anno in cui l’Istat segnala il balzo in avanti del “mattone illegale” con una crescita del 9,1% rispetto al 2004. Complessivamente, dal 2021 al 2023 sono stati accertati 34.714, alla media di 31,7 al giorno, uno ogni 45 minuti.