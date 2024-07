Donald Trump? Lo criticano anche se ringrazia Dio | l' ultima polemica

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 22 luglio 2024) Il quotidiano dei vescovi Avvenire è cristiano? L'abc della fede è la gratitudine per quello che Dio ci dà. Papa Francesco invita arlo «riconoscendo che tutto il bene è dono suo» e così ha fattodopo essere scampato per un centimetro alla pallottola. Ma Avvenire ieri lo ha attaccato per questo paragonandolo al patriarca di Mosca che evocò Dio per giustificare l'invasione dell'Ucraina. I due fatti sono del tutto opposti. La gratitudine diè casomai identica a quello di Giovanni Paolo II quando, anch'egli, sopravvisse all'attentato. Ma il rancore ideologico del giornale clericale mostra solo che non si digerisceuomo di stato e il fatto che Dio abbia un disegno su di lui (come su ognuno di noi). Il laico Massimo Gramellini ieri sul Corriere della sera ironizzava sostenendo chesi è salvato solo per «bus de cul».