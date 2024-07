Covid boom di casi dopo il concerto di Taylor Swift Pregliasco | No allarmismi ma sbagliato minimizzare

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 22 luglio 2024)diildia San Siro, scoppia la polemica. Inevitabilmente, in un contesto in cui il coronavirus sta tornando un po’ a sorpresa d’attualità, con oltre millecensiti nell’ultima settimana in Lombardia e lo stesso governatore Attilio Fontana che invita a “stare attenti”. D’altra parte gli assembramenti sono il vero motore del virus, come abbiamo tristemente imparato subito nel 2020 e come, anche comprensibilmente, abbiamo forse un po’ dimenticato ora. Inevitabile, quindi, che in un contesto di risalita della curva, maxi-concerti con decine di migliaia di fan come quello difungano da agente moltiplicatore.