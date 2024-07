Contro il carovita arriva l’orto sotto casa

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 22 luglio 2024) Un’occasione per trascorrere il tempo libero, per fare comunità e per autoprodursi il cibo da mettere in tavola, con grande risparmio economico, ma soprattutto con la soddisfazione di coltivare con le proprie mani la verdura genuina. L’Amministrazione ha pubblicato il bando per l’assegnazione degli orti comunali, in via degli Alpini e in via dei Lavoratori. Fino al 17 agosto, si potrà presentare la domanda per ottenere uno degli appezzamenti urbani. Possono fare richiesta i residenti che abbiano compiuto 65 anni, non occupati in attività lavorative: persone residenti con età inferiore ai 65 anni, che abbiano conseguito gli anni utili alla pensione pur non percependola ancora, e i residenti in stato di disoccupazione che abbiano compiuto 55 anni.