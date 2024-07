Caccia ai centrocampista Il Como piomba su Arthur E aspetta Bonaventura

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 22 luglio 2024) Lasciata Marbella ilè tornato in Italia per continuare la preparazione, in vista dell’esordio in Coppa Italia previsto per domenica 11 agosto a Genova (20.45) contro la Sampdoria. La squadra di Fabregas, vittoriosa 2 a 1 nell’ultima amichevole spagnola contro il Las Palmas, sarà probabilmente rivoluzionata dagli arrivi del mercato previsti in settimana. Alberto Moreno Perez si è già aggregato al gruppo nell’ultimo giorno di ritiro a Marbella e lo vedremo sicuramente in campo, nell’amichevole di giovedì, alle 17 a Chatillon contro il Cagliari. Giocatore fortemente voluto dal tecnico, dopo una Champions vinta con il Liverpool e due Europa League con Siviglia e Villareal, arriva aper ricoprire quel ruolo di esterno sinistro che mancava. Il suo ingresso è la premessa della cessione quasi sicura di Ioannou.