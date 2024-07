Botteghin Per fortuna non sfiderò Mendes

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 22 luglio 2024) Al termine della prima amichevole stagionale in quota al campo Lotta di Fanano, quella contro a Rappresentativa della Montagna, ha parlato uno dei nuovi arrivi di questa estate 2024, Eric(foto). Il difensore centrale paulista ha ripercorso i suoi primi giorni in canarino: "Mi sono trovato subito bene, il gruppo è molto unito, sono stato accolto nel migliore dei modi, e con me anche gli altri giocatori nuovi. Gli allenamenti sono stati davvero tosti, una bella settimana". Il 37enne brasiliano parla di come è nata la proposta del Modena dopo che lui si era andato a fine contratto con l’Ascoli: "Ho parlato con il direttore Catellani che mi ha spiegato il progetto che c’è qui e sottolineato che a Modena c’è una proprietà molto seria e stabile, e mi sono convinto che possiamo centrare gli obiettivi prefissati dalla società.