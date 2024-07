Belen che lavoro faceva quando è arrivata in Italia

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di lunedì 22 luglio 2024) Oggi è una conduttrice affermata e pronta per una nuova avventura, ma gli inizi dinon sono stati di certo facili. Lei ne parla pochissimo e sottolinea spesso quanto abbia lavorato per aiutare la sua famiglia, che ha sempre contato moltissimo su di lei. Ora che le difficoltà appartengono al passato, è Lele Mora a far riemergere un particolare dei suoi esordi che probabilmente è rimasto sconosciuto a buona parte del suo pubblico. Chequand’èinRodriguez èinda giovanissima. Bella e con una grande voglia di crescere professionalmente, ha incontrato Lele Mora in un ormai lontano Capodanno. Da qui il desiderio di aiutarla e di farla rimanere benché non avesse il permesso di soggiorno: “Io conoscoa un Capodanno che lei eraa Cortina con il suo fidanzato di allora che era Marco Borriello.