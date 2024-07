Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi hanno smesso di seguirsi sui social? Lei interviene | Non so cosa sia successo che pal*e!

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di lunedì 22 luglio 2024)fra? Nella giornata di ieri ai fan di due ex protagonisti dell’ultima edizione del Grande Fratello non sono passate inosservate alcune recenti mosse. Sembrerebbe infatti che l’attrice romana, star di Vivere, e il bidello calabrese si siano improvvisamente tolti il segui su Instagram, inoltre dai loro profili sarebbero sparite anche alcune foto di coppia, scatenando il caos nella torrida domenica di luglio. Un utente avrebbe chiesto lumi a Deainira Marzano, sempre in prima linea quando si tratta di gossip: Dramma Beabaldi, si sono tolti il segui. L’influencer campana ha spiegato cheproprio ieri era impegnato ai casting per la prossima edizione del Grande Fratello: In concomitanza della giornata dovelavorava ai casting del Gf. non sappiamo altro per ora.