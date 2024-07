Ballo non autorizzato sanzionato un bagno

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 22 luglio 2024) I sabato sera di Marina di Ravenna sono caratterizzati da anni dalle serate danzanti negli stabilimenti balneari. In realtà ai bagni serve un permesso specifico per organizzarle. E così nei giorni scorsi la polizia locale hauno stabilimento di Marina di Ravenna, l’Oasi beach, proprio per aver dato vita a una serata danzante senza permesso. È infatti consentito l’intrattenimento musicale come sottofondo, ma non il. Nel caso specifico era presente un dj set, elemento ritenuto indicativo dell’intenzione di dare vita a una serata danzante, e difatti tanti ballavano. Alla sanzione si accompagna una diffida: in caso di recidiva lo stabilimento balneare andrà incontro a una chiusura, un provvedimento pesante nel clou dell’estate, e nel caso di una terza sanzione scatta il ritiro della licenza.