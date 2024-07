Ballando con le Stelle Milly Carlucci svela il cast del 2024 ma Carlo Conti le fa un brutto scherzo…

Leggi tutta la notizia su donnapop

(Di lunedì 22 luglio 2024)con letornerà ben presto in televisione e molti si chiedono chi farà parte deldinella prossima edizione. Mentre lei cerca di rimanere vaga, però,la sorprende con un tiro mancino La conduttrice del programma Rai ha quasi ultimato la lista di personaggi che parteciperanno acon ledal prossimo autunno; nonostante tutto, però,nua a tenere il massimo riserbo sull’ufficialità di alcune notizie che ancora non si sente pronta are. Stiamo parlando, innanzi tutto, dei rumors che vedrebbero ancora una volta Belen Rodriguez e Barbara D’Urso all’interno deldella trasmissione.