Atp ranking aggiornato a lunedì 22 luglio 2024 | Sinner in testa sale Berrettini

(Di lunedì 22 luglio 2024) IlAtp22vede ancora Jannikdavanti a tutti in qualità di numero uno del mondo. L’azzurro inizia così la sua settima settimana consecutiva in vetta alla classifica, per una top-10 che vede come unica variazione il sorpasso di Casper Ruud in ottava posizione ai danni di Andrey Rublev. Per il resto una delle notizie è ovviamente la scalata di Matteo, che con la vittoria del torneo di Gstaad recupera ben 32 posizioni e si issa al numero 50. Perde una posizione Lorenzo Musetti al numero 17, mentre invece ne guadagna due Luciano Darderi che è 33°. Matteo Arnaldi scende di un posto al numero 40, con Flavio Cobolli stabile in 48esima posizione appena davanti al concittadino