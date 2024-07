Accusato di essere il narcos del clan di Caivano | assolto 42enne sannita

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 22 luglio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiLa Prima Sezione Penale del Tribunale di Napoli Nord, in composizione collegiale, haLuigi Centonze, 42 anni, residente ad Airola, dall’accusa di associazione a delinquere finalizzata al narcotraffico aggravata dal metodo mafioso, che secondo l’accusa era volta ad agevolare ilSautto-Ciccarelli del Parco Verde di. L’assoluzione è arrivata accogliendo le tesi difensive presentate dall’avvocato Vittorio Fucci e dall’avvocato Daniela Martino. Ilera stato coinvolto in un procedimento giudiziario che lo vedeva imputato diparte attiva in un’organizzazione criminale dedita al narcotraffico, con l’aggravante di operare secondo metodi mafiosi per facilitare le operazioni delSautto-Ciccarelli.