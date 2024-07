Zona alta e Rione Libertà | il calendario delle prossime chiusure idriche

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di domenica 21 luglio 2024) Tempo di lettura: 5 minutiGESESA comunica che, a causa del già comunicato significativo calo nell’erogazionesorgenti e del persistente abnorme assorbimento idrico in distribuzione a causaalte temperature, sempre nell’ottica di evitare per quanto possibile problemi di erogazione durante le ore diurne, come già ampiamente anticipato, è costretta a proseguire con lenotturne in alcune zone della Città di Benevento e, a partire da lunedi 22 luglio, anche ad ampliare la fascia oraria di sospensione. L’erogazione idrica sarà sospesa, quindi, nelle zone di seguito indicate dalle ore 00.00 fino alle ore 05.30 nella notte tra il 21 ed il 22 luglio, mentre per tutti i giorni successivi, fino alla mattina del 26 luglio, la fascia di chiusura sarà dalle 22.00 alle 5.30.