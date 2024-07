Terremoto violentissimo magnitudo 6 2

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di domenica 21 luglio 2024) Ieri sera, undi6.2 ha scosso il Guatemala, come riportato dall’Istituto geofisico statunitense Usgs. Il sisma, fortunatamente, non ha provocato vittime né danni materiali significativi. Tuttavia, la scossa è stata avvertita anche nei vicini El Salvador e Nicaragua. Ilè stato registrato alle 20:53 di sabato ora locale (le 4:53 di questa mattina in Italia), con l’epicentro situato a otto chilometri a sud-est della città di Jalapa. La profondità del sisma è stata notevole, con un punto focale situato a 265,5 chilometri sotto la superficie terrestre. L’evento ha sollevato preoccupazioni tra la popolazione locale, ma la mancanza di danni rilevanti ha portato un sospiro di sollievo. Le autorità continuano a monitorare la situazione per eventuali scosse di assestamento. L'articolo6.2 proviene da The Social Post.