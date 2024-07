Sciopero della Circumvesuviana | turisti e pendolari bloccati in stazione

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 21 luglio 2024) Napoli, 21 luglio 2024 –dallo. Mattinata di disagi in tutto il Napoletano a causa delle proteste dei lavoratoriEav, che hanno incrociato le braccia dalle 8.25 alle 12.25 di oggi, domenica 21 luglio. Alla'Ercolano Scavi’ diversi gruppi dihanno appreso la notizia dellosolo una volta arrivati in, l’avviso era affisso alla biglietteria. Sul tabellone elettronico i treni diretti a Napoli, Torre Annunziata, Poggiomarino e Sorrento sono stati accompagnati dalla scritta ‘Soppresso’. C'è chi era diretto a Napoli per turismo o lavoro, visto i tantissimi dipendenti che operano nel settore dei servizi, e chi al mare a Sorrento. Tra i viaggiatori, una coppia di italiani che ha preferito sostare all'esternoaspettando che terminasse lo