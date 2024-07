Salerno Basket ’92 il pivot Carmen Scala ha firmato per un’altra stagione

Leggi tutta la notizia su anteprima24

Sono trascorsi sette anni dai suoi primi minuti in Serie A2 da aggregata under con la casacca delStabia, società in cui è cresciuta. Adessoci ritorna da senior e con la consapevolezza di essere cresciuta tantissimo nelle sue ultime tre stagioni in granata: ilclasse 2000 firma percol'92 ed ingrossa il gruppo già folto delle riconfermate di patron Angela Somma e coach Njegos Visnjic. "La prima esperienza in A2 la feci da under a Castellammare, ero piccolissima e per premiarmi mi inserirono in alcune partite. Sarà diverso ora, affronterò il primo anno in questa categoria da senior e mi sto già preparando anche fisicamente per arrivare pronta al raduno. – dice– Non vedo l'ora di ritrovare le mie compagne. Il gruppo è rimasto più o meno lo stesso e sono molto felice di questo.