Re Carlo ultime notizie | regalo speciale per il principe George

(Di domenica 21 luglio 2024) Il 22 luglio 2025 il, amatissimo in tutto il Regno e non solo, compirà 11 anni. Ne è passato di tempo dalla venuta al mondo del primogenito di William e Kate Middleton, che a lungo ha avuto gli occhi del mondo puntati addosso. Adorabile e dal carattere un po’ ribelle, vanta un postonel cuore del nonno. Reconferma questo sentimento con unsplendido. Di seguito tutti i dettagli. Il compleanno diSenza alcun dubbio ilavrà modo di scartare un bel po’ di regali fisici. Ci sarà una pioggia di pacchetti per lui il 22 luglio, quando compirà 11 anni. Forse qualcuno sarà anche da parte del nonno. Per il momento, però, Reha deciso di omaggiare l’amato nipote in una maniera tradizionale, per così dire, guardando al futuro. Stiamo parlando, del resto, del futuro Re, anche se si tratta di un futuro remoto.