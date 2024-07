Pogacar può vincere la Tripla Corona? Giro-Tour-Vuelta nello stesso anno | non ci è mai riuscito nessuno

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 21 luglio 2024) Tadejha vintod’Italia ede France, come soltanto sette uomini erano riusciti in passato. Il fuoriclasse sloveno si è seduto al banco insieme a grandi fenomeni del calibro di Fausto Coppi, Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault, Stephen Roche, Miguel Indurain, Marco Pantani: a 26 anni di distanza dalla magia del Pirata un uomo èa completare l’antologica accoppiata imponendosi nelle due corse a tappe più prestigiose e importanti al mondo. Tadejha dominato in lungo e in largo i due eventi: ha vinto sei tappe alla Corsa Rosa indossando il simbolo del primato dalla seconda frazione e rifilando quasi dieci minuti di distacco al secondo classificato; si è imposto in sei frazioni alla Grande Boucle e ha inflitto più di sei minuti al danese Jonas Vingegaard, vincitore delle ultime due edizioni.