Parigi 2024 il ministro Darmanin tranquillizza | Nessuna minaccia alla sicurezza dei Giochi

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 21 luglio 2024) A meno di una settimana dcerimonia d’apertura deidi, ildegli Interni francese ad interim, Gérald, ha rassicurato in merito a possibili minacce per le Olimpiadi. “Non esiste alcunaconcretadeiOlimpici. I servizi segreti non hanno individuato imminenti pericoli“, ha dichiarato in un’intervista al quotidiano Le Journal du Dimanche. Ciononostante, vietato abbassare la guardia, non a caso è stata aumentata la presenza di polizia ed esercito aed è stato ideato un piano B per la cerimonia d’apertura in caso di minacce. “La nostra priorità è ladelle persone. Per ogni competizione c’è un piano speciale volto a garantire ladegli spettatori” ha assicurato Tony Estanguet, capo di, in una conferenza stampa.