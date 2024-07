Osimhen PSG svelata la cifra minima per chiudere | braccio di ferro con il Napoli

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di domenica 21 luglio 2024) Nei prossimi giorni sono attese novità per quanto riguarda la trattativa tra ile il Paris Saint Germain per la cessione del cartellino di Victor. Quando arriverà l’ok definitivo alla cessione di Victoral Paris Saint Germain? Quelle in divenire sono ore sicuramente decisive per l’affare tra il club francese e il, che intanto attende il momento giusto per formalizzare l’intesa con il Chelsea per Romelu Lukaku, calciatore che sembra essere designato a raccogliere l’eredità della stella nigeriana. La sensazione è che, per quanto concerne questo doppio intreccio suggestivo di calciomercato, si tratta di una mera questione di tempo. Tutto, però, partirà dall’ok che da Parigi attendono per l’arrivo di, per cui ilcontinua a battere cassa.