Mercato Lazio | in avanti si punta Simeone Marcos Antonio torna in Brasile

(Di domenica 21 luglio 2024) Auronzo di Cadore 21 luglio 2024 - Continua il lavoro in campo persotto le Tre Cime di Lavaredo, così come prosegue il lavoro dei dirigenti negli uffici di Formello e non solo. In queste prime tre settimane dila formazione biancoceleste del ds Angelo Fabiani è stata tra le più attive in Serie A, operando in termini di uomini una vera e propria rivoluzione tecnica. Agli ordini infatti del nuovo tecnico Marco Baroni, molti dei giocatori simbolo delle ultimi stagioni hanno salutato la squadra. I primi a lasciare l'Aquila biancoceleste sono stati Felipe Anderson e Kamada: il 30 giugno scorso i loro contratti sono scaduti e il primo èto in patria per vestire la maglia verde del Palmeiras, mentre il giapponese è volato in Premier League, dove giocherà a Londra con i colori del Crystal Palace.