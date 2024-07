Malattie dell’estate | Dengue un vaccino per chi viaggia Covid in ospedale casi in crescita

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 21 luglio 2024) Forlì, 21 luglio 2024 – Nel primo trimestre del 2024 il numero di persone affette da, detta anche ‘febbre spaccaossa’, è aumentato di circa sei volte rispetto allo scorso anno. Il virus si trasmette con le punture di zanzara che, a causa del cambiamento climatico e di estati sempre più torride, aumenta il rischio di contrarre la malattia. Francesco Cristini, direttore dell’Unità Operativa diInfettive dell’‘Morgagni-Pierantoni’, illustra la situazione. La sua responsabilità si estende anche agli ospedali di Cesena e Rimini. epa11224209 A health worker prepares to fumigate against the Aedes aegypti mosquito as part of a nationwide campaign to stopdisease in Ceilandia about 16km from Brasilia, Brazil, 16 March 2024.