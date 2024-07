Lorena Quaranta i sogni e la passione per la medicina questo è il mio posto

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 21 luglio 2024) Furci Siculo (Messina), 21 luglio 2024 –uccisa dal fidanzato “stressato dal Covid” – perla Cassazione tra le polemiche ha annullato la condanna all’ergastolo e ha rinviato il processo alla Corte d’Assise d’appello di Messina – ti viene incontro nella foto in camice, la mascherina leggera, la cuffia in testa. Tre parole e un cuore per raccontare perché si trova lì, in una corsia d’ospedale in piena pandemia: “Il mio”. Lae il lavoro in ospedale Quello scatto, scelto anche come ‘copertina’ del suo account Facebook, è datato 8 agosto 2019. L’ultimo post è di pochi giorni prima di morire, era il 27 marzo 2020 e la studentessa diche stava per laurearsi scrive solo un aggettivo, inaccettabile, tutto maiuscolo, per commentare la notizia che posta, l’elenco dei dottori uccisi dal virus 41, la rivolta e la richiesta di ‘mascherine vere’.