Libano | se Israle ci invade sarà guerra

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di domenica 21 luglio 2024) 7.10 "Nell'area la situazione è molto pericolosa e non solo per il MO. Anche in Europa c'è lain Ucraina. Un ampliamento del conflitto nella Regione avrebbe serie ripercussioni anche in Europa e nel mondo".Così il presidente del parlamento libanese,Berri,ad Avvenire, rompendo un silenzio di anni. Per Berri "se Israele tentasse di entrare inla cosa non rimarrà solo qui"."Ciunainterregionale". Ma "anche oggi abbiamo ascoltato dichiarazioni dagli Usa che non cinessunain".