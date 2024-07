L’acqua aveva un sapore strano Campus estivo finisce malissimo intossicati cinquanta ragazzi

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di domenica 21 luglio 2024). Quello che doveva essere una bellissima esperienza musicale per moltisi è trasformato in un incubo.persone, la maggior parte giovanissimi, ma anche alcuni adulti, hanno sofferto di vomito e diarrea, e alcuni di loro sono finiti al pronto soccorso. Secondo l'edizione locale della Nazionale, si sospetta un'intossicazione alimentare. L'episodio è avvenuto in una struttura alberghiera gestita da suore a Chiusi della Verna, Siamo in provincia di Arezzo, un luogo mistico immerso tra natura e storia. Alpartecipavanotra i 10 e i 16 anni. La causa potrebbe essere stata la presenza del batterio Escherichia coli neldel pozzo dell'ostello.