Il famoso cantante muore fulminato mentre abbraccia un fan | come è successo

Ayres Sasaki, rock star brasiliana è morto all'età di 35 anni, durante un'esibizione dal vivo, a seguito di una scossa elettrica. A provocarla,riferisce "Leggo", un fan che lo hato completamente fradicio. Il concerto si stava tenendo al Photo voltaic Resort di Salinopolis, in Brasile, lo scorso sabato 13 luglio.