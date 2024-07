I tempi si allungano per il teatro alle Cave

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 21 luglio 2024) Nell’ottobre scorso erano stati ripartiti in Consiglio comunale a Sirolo i fondi necessari alla realizzazione di opere pubbliche su tutto il territorio, tra cui oltre 143mila euro per l’acquisto del terreno del, oltre 120mila metri quadrati, necessario per la bonifica e la realizzazione di opere strutturali per spettacoli e attività all’aria aperta. Per quel magnificoscolpito nella roccia il Comune al momento ha in essere un contratto d’affitto ma l’acquisto, che dovrebbe avvenire tramite il rent to buy, è tra i suoi sogni da concretizzare. Non ci riuscirà però, forse, nemmeno per la prossima estate. C’è un cavillo da risolvere e poi serve un progetto per la riapertura. Proprio da poco è stata incaricata una ditta affinché lo elabori per renderlo utilizzabile per le grandi manifestazioni.