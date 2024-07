F2 Andrea Kimi Antonelli dopo la vittoria in Ungheria | Capire di avere il passo mi dà motivazione

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 21 luglio 2024) Arriva la secondaperin Formula 2. Il giovanissimo pilota italiano in forza alla Prema Racing si è imposto in occasione della Feature Race del GP d’, nono appuntamento del Mondiale 2024, salendo sul gradino più alto del podio a pochi giorni di distanza da Silverstone, dove trionfò nella Sprint Race. Grande la prestazione del nativo di Bologna (per molti destinato a salire presto su una monoposto F1), il quale ha dimostrato un ottimogara nelle fasi più importanti, posizionandosi davanti a Victor Martins e Richard Verschoor. In virtù di quanto fatto il classe 2006 adesso occupa adesso la sesta posizione della classifica generale con 85 punti. Visibilmente soddisfatto,ha commentato la sua prova: “Questa è un’altramolto importante.