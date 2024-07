Domani il via al 13esimo European Padel Championships | Spagna favorita

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 21 luglio 2024) Cagliari si prepara ad ospitare il tredicesimo FIP. Si parte, lunedì 22 luglio, con la manifestazione che si concluderà sabato 27. Anche in questa edizione, lapartirà chiaramente con i favori del pronostico. Al via ci sono i due giocatori con il ranking FIP più alto: Momo Gonzalez, reduce dalla vittoria nel FIP Platinum Sardegna in coppia con Edu Alonso, è il numero 12 del mondo, seguito da ‘Capitan America’ Alex Ruiz, numero 14. Ma non sono le uniche stelle: Alex Arroyo, Javi Rico, José Antonio Diestro, Teo Zapata sono tutti tra i primi 40 del ranking FIP, al pari di due giovanissimi talenti come Javi Leal (che compirà 21 anni domenica 28 e vuole farsi un regalo) e soprattutto Pablo Cardona, classe 2004, che ha raggiunto i quarti di finale negli ultimi due tornei Premier, a Genova e Malaga, ed è in grande forma.