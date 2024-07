Cosa vuol dire MAGA e cosa vogliono gli appartenenti al movimento?

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di domenica 21 luglio 2024) Sta tornando di moda o forse non ha mai smesso di esserlo, il, acronimo che sta per Make America Great Again, ovvero Rendiamo l’America di nuovo grande. Si tratta di uno slogan utilizzato tra i repubblicani, in particolare da Donald Trump che ha fatto suo il motto nella campagna elettorale presidenziale del 2016. E, ancora oggi, lo sta cavalcando, dando alquasi identità di gruppo a sé. In principio fu Ronald Reagan a usare un motto simile, Let’s Make America Great Again, nella sua campagna presidenziale del 1980. Sappiamo tutti come finì, con l’elezione a Capo della Casa Bianca di un ex attore di Hollywood. La frase piacque a tal punto da spingere anche Bill Clinton a usarla nei discorsi durante la sua campagna presidenziale del 1992. Cedendola, per così, alla moglie Hillary per uno spot radiofonico durante la campagna elettorale 2008.