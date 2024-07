Collision 20 07 2024 Le Summer Series cominciano col botto

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

Buona domenica a tutti, oggi agli show delleed alla Road to All In, ossia la serie di show nell'Esports Stadium di Arlington, Texas. Per l'occasione abbiamo una (credo) nuova sigla, che rinuncia alla canzone di Elton John del debutto. Il colpo d'occhio all'Esports Stadium è molto interessante. Lo stage è molto particolare, con lo stage in cui di solito avviene l'azione degli Esports che diventa la rampa di ingresso. Darby Allin vs The Beast Mortos (3 / 5) Match equilibrato con scambi sul ring e fuori. Nel finale, Mortos tenta una Samoan Drop dalla seconda corda, ma Allin contrasta con una crocifissa. Allin esegue quindi un Coffin Drop dalla terza corda per la vittoria. Vincitore: Darby Allin Dopo il match, Allin prende il microfono e dice che a 30 anni si sente in ottima forma nonostante gli dicano di rallentare.