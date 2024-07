Choc al mare muore sotto gli occhi della moglie | chiama i soccorsi non c’è stato niente da fare

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di domenica 21 luglio 2024) Si allunga il numero di morti sulle spiagge italiane. Un’altra tragedia si è consumata in una delle località balneari più frequentate del Paese. La vittima è un uomo di 85 anni che si trovava in vacanza con la. Secondo quanto appreso, all’improvviso ècolto da un malore proprioglidonna. Per lui non c’èda. Da poco si è saputo chi era. Tanti i messaggi di cordoglio. Una tragedia enorme. È successo tutto giovedì scorso, 18 luglio, sulla riva di Marina di Bibbona, in provincia di Livorno. Era tardo pomeriggio e la spiaggia era affollata di bagnanti. Marito esi trovavano in spiaggia. L’uomo ha deciso diun bagno. Aveva iniziato a nuotare, ma qualcosa non andava. La donna ha notato infatti che il marito aveva dei problemi e ha dato l’allarme; poi, insieme al bagnino, si è gettata in acqua per cercare di salvare l’85enne.