Carabinieri e vigili al Traversino | Abbiamo sgomberato tutti Adesso mandate l’esercito

(Di domenica 21 luglio 2024) Può costare 500 euro prendere il sole o fermarsi al. Dopo le indicazioni dell’Ats e della Prefettura che chiedono la messa in sicurezza del manufatto idraulico, il sindaco di Cassano interviene con l’ordinanza che vieta la balneazione e anche di fermarsi sul, nelle isole dell’Adda, lungo le coste e sull’attraversamento dell’Adda. Ordinanza e cartelli di divieto di accesso però stati, ancora una volta, disattesi e così ieri, polizia locale e, hanno proceduto ad allontanare, senza sanzionare in questo primo intervento considerato come avviso, i fruitori della tintarella e relax presenti al