Calciomercato Milan Alessandro Florenzi riconquista Paulo Fonseca | ora Calabria rischia il posto?

(Di domenica 21 luglio 2024)è subito tra i migliori in campo e convince: adessopuò essere l’arma in più del nuovo corso delguidato da. E’ strano da dire visto che fino a qualche anno fa tra il tecnico portoghese e il terzino ex Roma non scorreva buon sangue. Togliendo, però, le questioni extra campo è impossibile non tenere in considerazione la buona prestazione sfoderata dall’esperto laterale destro. Entrato a inizio secondo tempo nell’amichevole contro il Rapid Vienna, che si è disputata all’Allianz Stadion di Vienna, al posto di Davideè apparso subito in gran forma e al 64esimo minuto è anche riuscito a segnare il goal del momentaneo vantaggio, dopo una bella trama offensiva con Daniel Maldini.