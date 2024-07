Bollette Taric più care Il Comune corre ai ripari | Fondi per aiutare le famiglie

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 21 luglio 2024) Chiesina Uzzanese, 21 luglio 2024 – «Le nuovedellaper saranno piùdi circa il 10%, ma siamo riusciti a recuperareper fornire contributi alletali da rendere gli importi all’incirca come quelli dello scorso anno". Parola di sindaco. Spiega così, il primo cittadino di Chiesina Uzzanese Fabio Berti cosa accadrà con l’arrivo delle cartelle del passaggio porta a porta. "L’amministrazione comunale – fanno sapere intanto da Chiesina – è consapevole dell’impatto che ciascun aumento comporta per i cittadini e, per questa ragione, ha attuato e continuerà ad attuare ogni strategia possibile per contenere gli adeguamenti tariffari che purtroppo come accade da alcuni anni dobbiamo sostenere, tutto questo è collegato al piano rifiuti attuato dalla Regione che come noto non facilita la diminuzione dei costi per lo smaltimento.