Barcellona e la guerra all’overtourism | dopo lo stop agli affitti brevi dal 2028 arriva la maxi-tassa sulle crociere mordi e fuggi

(Di domenica 21 luglio 2024) Mentre sempre più Paesi sono costretti a fare i conti con le conseguenze dell’overtourism, il turismo di massa non sostenibile, c’è una città che negli ultimi anni ha dato mostra di muoversi con più determinazione delle altre:. Il capoluogo della Catalogna viene considerato da anni un laboratorio di politiche urbane per aiutare le città europee a fare i conti con afflussi di turisti sempre più insostenibili. La confermadall’intervista rilasciata questa mattina dal sindaco Jaume Collboni a El País. Parlando con i giornalisti del quotidiano spagnolo, il primo cittadino diha raccontato come intende trasformare la città nel corso del suo mandato, svelando anche alcuni progetti inediti per mettere un freno