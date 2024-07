Alfonso Signorini il grande debutto da regista | La Bohème conquista con successo l’Arena di Verona

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di domenica 21 luglio 2024), Lacondi: ildaentusiasma il pubblico presenteieri sera ha debuttato in qualità dialdicon l’opera lirica La. Il capolavoro lirico Pucciniano é stato inserito nel cartellone del 101° Arena diOpera Festival.per questoed emozionante appuntamento é stato affiancato dal maestro d’orchestra Daniel Oren. In occasione del centenario della morte di Puccini, il giornalista, scrittore e conduttore televisivo ha voluto fortemente riportare in scena una rivisitazione dell’opera in una nuova chiave del tutto unica, originale e coinvolgente.