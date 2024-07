XVI Domenica del tempo ordinario Commento al Vangelo secondo Marco 630-34

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di sabato 20 luglio 2024) “In quel, gli apostoli si riunirono attorno a Gesù e gli riferirono tutto quello che avevano fatto e quello che avevano insegnato. Ed egli disse loro: «Venite in disparte, voi soli, in un luogo deserto, e riposatevi un po’». Erano infatti molti quelli che andavano e venivano e non avevano neanche ildi mangiare”. Il testo evangelico di questa sedicesimadelsi apre con il ritorno dei discepoli dalla prima missione che Gesù aveva loro affidato come abbiamo lettoscorsa. Possiamo immaginare l’entusiasmo dei dodici, i racconti frenetici di ciò che è avvenuto, tanti volti incontrati, mani strette, abbracci ricevuti e case visitate, senza dimenticare i tanti segni che hanno accompagnato la predicazione. Certamente la missione ha avuto la sua efficacia perché, dopo essere stati chiamati da Gesù, hanno eseguito fedelmente le indicazioni ricevute.