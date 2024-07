Volley l’Italia vola in finale agli Europei U18 | Polonia ko Zlatanov e Cremoni in cattedra

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 20 luglio 2024)si è qualificata alladegliUnder 18 dimaschile, in corso di svolgimento a Sòfia (Bulgaria). Gli azzurri hanno sconfitto laper 3-1 (25-23; 21-25; 25-18; 25-23) in una semitiratissima e si sono così guadagnati il diritto di battare per il titolo continentale di categoria, dopo aver già vinto le ultime due edizioni: l’appuntamento è per domenica 21 luglio (ore 17.30), quando i ragazzi di coach Monica Cresta incroceranno la Francia, oggi capace di liquidare la Spagna con un secco 3-0.ha saputo rimontare da 18-21 nel primo set ed è riuscita a imporsi, mentre nel secondo parziale è successo l’esatto contrario: avanti 20-17, gli azzurri hanno subito il rientro dei biancorossi, capaci di pareggiare i conti.