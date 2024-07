Viola Brencoli e Elisa Folli | giovani talenti di Fiumicino alla conquista dell’Europa

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di sabato 20 luglio 2024), 20 luglio 2024 –, una promettente giovane surfista italiana, di, conosciuta per il suo talento naturale per il surf, parteciperà agli Europei di Junior Surf, che si terranno dal 18 al 26 luglio nell’ambito dell'”Ocean Spirit Festival” a Santa Cruz, in Portogallo. L'”Ocean Spirit Festival” è un evento che riunisce i migliorisurfisti di tutta Europa., già riconosciuta per le sue eccezionali abilità ed i suoi successi nelle competizioni nazionali, è pronta a portare alto il nome dell’Italia. Un’altra giovane promessa di Passoscuro,, attuale campionessa d’Europa di pattinaggio velocità, per la Federazione Italiana Olimpica World Skate, è impegnata in questi giorni ad Ostenda, in Belgio, per disputare i Campionati Europei di pattinaggio corsa su pista e strada.