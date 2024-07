Vin & Clodi i travel blogger insaziabili

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 20 luglio 2024) Hanno un unico grande vizio, quello di viaggiare. Vincent e Claudia o, come meglio sono conosciuti in Rete, Vin, sono una coppia di giovani innamorati uniti più che mai, anche, dalla stessa grande passione per la continua scoperta di nuovi luoghi. La loro pagina Instagram, @littlesbiglove, racconta, foto dopo foto, di luoghi unici, fughe romantiche di pochi giorni, tramonti mozzafiato. Vinsono letteralmentedi avventure, tanto che nel 2018 danno vita a ‘Littlesbiglove’ con lo scopo di condividere le loro escursioni in giro per l’Italia. Da lì il passo è stato breve: è scoppiata la passione per la scoperta del mondo. "Attraverso le nostre foto – raccontano - cerchiamo di far rivivere in chi ci segue le stesse emozioni che hanno provato i nostri cuori in quel momento. Un viaggio ci fa sentire vivi".