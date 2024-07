Un errore nel file ‘291’ | ecco cosa ha causato il blocco dei sistemi informatici mondiali Crowdstrike | Potrebbe essere necessario riavviare tante volte

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 20 luglio 2024) Un singolo, identificato come “Channel291”, è stato responsabile del down globale che ha mandato in tilt milioni di computer Windows in tutto il mondo., l’azienda di sicurezza informatica responsabile dell’aggiornamento difettoso, ha ricostruito l’accaduto sul suo blog, promettendo supporto ai clienti colpiti e assicurando che “non verranno implementate ulteriori modifiche” alincriminato. L’aggiornamento della configurazione del sensore Falcon, contenente l’291, hal’arresto anomalo deie la comparsa della famigerata “schermata blu della morte”.ha risolto il problema venerdì 19 luglio alle 05:27 UTC, specificando che non si è trattato di un attacco informatico.