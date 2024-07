Se fossi amico di Arianna Meloni | De Martino spegne i rosiconi di sinistra

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 20 luglio 2024) La Rai punta, e parecchio, su Stefano De, la cui stella televisiva è sempre più luminosa. Gli ascolti parlano per lui. Ora a Viale Mazzini è una star, con un contratto ricchissimo. E così ecco che i soliti, quelli che avvelenano i pozzi, puntano il dito: tutto merito della sua - presunta - amicizia con. Ma a rispondere ci pensa lui, il diretto interessato: "Sestatodiavrei fatto Sanremo cinque anni fa", taglia corto zittendo i maliziosi. Alla presentazione dei palinsesti Rai a Napoli, l'ex ballerino di Amici trasformato in conduttore di punta dal successo di Stasera tutto è possibile, è l'uomo a cui tutti guardano. Ha da poco firmato un contratto di 4 anni per 8 milioni di euro complessivi, almeno così si dice e nessuno ha mai smentito. Ma la politica non c'entra nulla.