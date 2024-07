Qualifiche GP Ungheria | prima fila McLaren terzo Verstappen

Leggi tutta la notizia su tuttotek

(Di sabato 20 luglio 2024) Il pilota dellaLando Norris conquista la pole position nelledel GP d’davanti al compagno Oscar Piastri e Max. Ferrari solo quarta con Sainz mentre Leclerc partirà sesto accanto ad Hamilton Si sono concluse levalide per il GP d’con Lando Norris che conquista la sua terza pole in carriera e lo fa davanti al compagno Oscar Piastri e Max. L’olandese resta deluso per non esser riuscito a piazzarsi davanti alle due, per soli 46 millesimi non batte Norris. Dopo 12 anni il team di Woking ritorna a dominare unain qualifica. Capitolo Ferrari invece con Carlos Sainz che partirà quarto e Charles Leclerc sesto accanto al suo futuro compagno Lewis Hamilton che invece si piazza quinto.