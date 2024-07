Ordine d’arrivo Tour de France 2024 ventesima tappa | manita di Pogacar su Vingegaard Ciccone tredicesimo mantiene la top 10

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 20 luglio 2024)per Tadej. Lo sloveno della UAE Team Emirates mette la sua firma anche sullae penultimadelde, con arrivo sul Col de la Couillole: nuovamente, una frazione in salita è tutta appannaggio dello sloveno, che ormai domani a Nizza non dovrà fare altro che esultare con la maglia gialla indosso. Il fenomeno sloveno ha battuto in uno sprint a due Jonas(Visma Lease a Bike), che aveva lavorato strenuamente negli ultimi chilometri per staccare Remco Evenepoel (Soudal-Quick Step), quarto a 53”. Sul podio Richard Carapaz (EF Education-Easypost) che si prende la maglia a pois; Giulio(Lidl-Trek) chiude invecea 2’52” dal vincitore, ma protegge la top 10 in classifica mettendo 12” in più tra lui e Santiago Buitrago (Bahrain-Victorious).