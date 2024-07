Oca giuliva demente Dopo gli insulti Vittorio Sgarbi scaricato dal Parlamento | rischia grosso

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 20 luglio 2024) L'aveva chiamata "oca, malata" Mariarita Signorini, all'epoca dei fatti presidente di Italia Nostra, e orasi dovrà difendere da solo. Con una stretta mai vista prima nei confronti del critico d'arte, la Giunta per le autorizzazioni della Camera ha negato all'ex sottosegretario alla cultura lo scudo dell'immunità. Il motivo? Le parole utilizzate danei confronti della collega non rientrano tra quelle meritevoli della copertura garantita ai parlamentari.si era davvero scatenato con gli: "morta di sonno, c***a, "vada a fare in c***o, "mente malata e bacata", "approfittatrice", "gallina". E così, il centro destra compatto l'ha. In particolare, la relatrice leghista, Laura Cavandoli ha spiegato che quanto detto daè inaccettabile e quindi il processo civile già in corso può, anzi, deve andare avanti.