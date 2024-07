Non si ferma all’alt scatta l’inseguimento a Foglianise | denunciato e patente ritirata

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 20 luglio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiControlli a tappeto da parte dei militari della Compagnia Carabinieri di Benevento in tutti i luoghi interessati dalla movida del capoluogo. I servizi di controllo del territorio sono stati infatti implementati durante la stagione estiva, soprattutto nelle ore serali/notturne. Le pattuglie dell’Arma dei Carabinieri hanno vigilato le cd. piazze della movida e tutte le arterie stradali della giurisdizione. La presenza dei militari sul territorio con funzioni di prevenzione dei reati ha lo scopo di assicurare ai cittadini una maggiore percezione di sicurezza soprattutto nel fine settimana. In tale quadro si innesta l’attività posta in essere nel capoluogo sannita sia per contrastare il consumo e lo spaccio delle sostanze stupefacenti, sia il fenomeno della guida sotto l’effetto di sostanze alcoliche.