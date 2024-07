Napoli-Mantova oggi in tv | canale orario e streaming amichevole 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 20 luglio 2024) Alle 18:00 di, sabato 20 luglio, ilsfiderà ilin occasione della secondadel ritiro di Dimaro. Dopo il successo per 4-0 (gol di Spinazzola, Cheddira su rigore, Gaetano e Ngonge) contro l’Anaune Val di Non, la squadra di Antonio Conte torna in campo e lo fa alzando l’asticella. Il, neopromosso in Serie B, proverà a mettere in difficoltà i partenopei, che in queste settimane di lavoro stanno apprendendo i nuovi meccanismi chiesti dall’allenatore salentino. Ci sarà Victor Osimhen, che si è lasciato alle spalle le noie muscolari (out contro l’Anaune) ma non le voci di mercato che lo vedono insistentemente nei radar del Paris Saint Germain. La partita sarà trasmessa in direttaesclusiva sulla piattaforma One Football in pay per view.