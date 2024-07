Napoli colpo di scena Kvaratskhelia | l’azzurro cambia numero di maglia

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di sabato 20 luglio 2024) In attesa del suo arrivo a, Khvichaha deciso dire il propriodi. Ilgiocherà quest’oggi l’amichevole contro il Mantova di Davide Possanzini. Una volta archiviata la sfida contro la squadra lombarda (appena neopromossa in Serie B), di fatto, calerà il sipario sul ritiro di Dimaro. Gli azzurri, infatti, domani partiranno alla volta del capoluogo partenopeo per poi recarsi giovedì prossimo a Castel di Sangro. In Abruzzo, di fatto, inizierà la vera e propria preparazione per la prossima stagione, visto che ci saranno anche i vari calciatori che hanno disputato Europeo e Copa America. Tra questi, ovviamente, c’è anche Khvica. Il georgiano, dopo le tante indiscrezioni di calciomercato delle scorse settimane, resterà ancora in azzurro, anche se con un profondomento.